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|Lukrativer Associated British Foods-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Associated British Foods eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Associated British Foods-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Associated British Foods-Anteile bei 25.95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 385.356 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’761.08 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 23.11.2026 auf 20.14 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.39 Prozent eingebüsst.
Associated British Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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