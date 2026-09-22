Associated British Foods Aktie 719064 / GB0006731235
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Associated British Foods gewesen.
Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Associated British Foods-Anteile bei 19.04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Associated British Foods-Papier investiert hätte, hätte er nun 525.172 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18.24 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9’579.13 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 4.21 Prozent.
Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 12.62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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