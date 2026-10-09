Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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09.10.2026 10:02:31
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Antofagasta-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Antofagasta-Anteile 13.55 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73.781 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 36.05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’659.81 GBP wert. Damit wäre die Investition 165.98 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 36.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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