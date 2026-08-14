FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Antofagasta-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 15.44 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 647.878 Antofagasta-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 37.56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’334.31 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 24’334.31 GBP entspricht einer Performance von +143.34 Prozent.

Antofagasta wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39.71 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch