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Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144

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Profitables Antofagasta-Investment? 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Antofagasta
43.00 CHF -1.14%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Antofagasta-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.11 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.073 Antofagasta-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 39.74 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’466.79 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +146.68 Prozent.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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