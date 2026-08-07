Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Antofagasta-Investment?
|
07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Antofagasta-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.11 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.073 Antofagasta-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 39.74 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’466.79 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +146.68 Prozent.
Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
07.08.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
04.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse London in Grün: Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
31.07.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Handel in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)