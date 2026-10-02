FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 14.15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.067 Antofagasta-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 36.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260.78 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 260.78 GBP, was einer positiven Performance von 160.78 Prozent entspricht.

Am Markt war Antofagasta jüngst 37.14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch