Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Antofagasta-Investition im Blick
|
02.10.2026 10:02:34
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 14.15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.067 Antofagasta-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 36.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260.78 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 260.78 GBP, was einer positiven Performance von 160.78 Prozent entspricht.
Am Markt war Antofagasta jüngst 37.14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
17:58
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)