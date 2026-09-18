Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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18.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Antofagasta-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4.92 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 203.417 Anteilen. Die gehaltenen Antofagasta-Anteile wären am 17.09.2026 7’530.51 GBP wert, da der Schlussstand 37.02 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 653.05 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Antofagasta belief sich jüngst auf 35.45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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