Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Antofagasta-Investition im Blick
|
01.05.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Antofagasta-Papier bei 4.83 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’069.536 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 73’458.20 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 30.04.2026 auf 35.50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 634.58 Prozent.
Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Antofagasta plc
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.