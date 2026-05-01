FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Antofagasta-Papier bei 4.83 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’069.536 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 73’458.20 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 30.04.2026 auf 35.50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 634.58 Prozent.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch