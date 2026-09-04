Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Trust von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Alliance Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10.48 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 954.198 Alliance Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’053.44 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.53 Prozent.
Der Alliance Trust-Wert an der Börse wurde auf 5.05 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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