FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Trust von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Alliance Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10.48 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 954.198 Alliance Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’053.44 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.53 Prozent.

Der Alliance Trust-Wert an der Börse wurde auf 5.05 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch