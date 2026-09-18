FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alliance Trust-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.73 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 174.672 Alliance Trust-Anteilen. Die gehaltenen Alliance Trust-Anteile wären am 17.09.2026 2’382.53 GBP wert, da der Schlussstand 13.64 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 138.25 Prozent gestiegen.

Alle Alliance Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch