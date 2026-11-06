FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Alliance Trust-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alliance Trust-Papier 10.78 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 927.644 Alliance Trust-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliance Trust-Papiers auf 13.36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’393.32 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.93 Prozent angezogen.

Alliance Trust wurde am Markt mit 4.96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch