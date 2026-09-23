Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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|Lukrative Airtel Africa-Investition?
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23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Airtel Africa-Investment verdienen können.
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1.28 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 784.314 Airtel Africa-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3.12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’447.06 GBP wert. Mit einer Performance von +144.71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Airtel Africa war somit zuletzt am Markt 11.57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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