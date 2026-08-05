Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0.89 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 112.676 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 375.66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.33 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 275.66 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 11.91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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