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Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47

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Rentables Airtel Africa-Investment? 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien verdienen können.

Airtel Africa
3.05 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers betrug an diesem Tag 2.27 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 440.141 Airtel Africa-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 2.87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’264.08 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.41 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 10.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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