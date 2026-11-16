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|Lohnendes Admiral Group-Investment?
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Admiral Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Admiral Group-Papier bei 29.73 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 336.363 Admiral Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 39.68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’346.88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.47 Prozent vermehrt.
Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Admiral Group PLC
Analysen zu Admiral Group PLC
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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