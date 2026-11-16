FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Admiral Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Admiral Group-Papier bei 29.73 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 336.363 Admiral Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 39.68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’346.88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.47 Prozent vermehrt.

Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch