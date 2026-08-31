FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Admiral Group-Papier bei 20.50 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.878 Admiral Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 40.24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196.29 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96.29 Prozent zugenommen.

Am Markt war Admiral Group jüngst 12.34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch