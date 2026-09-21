FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren eingebracht

Admiral Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Admiral Group-Papier an diesem Tag 34.34 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.912 Admiral Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111.18 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 18.09.2026 auf 38.18 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 11.18 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Admiral Group eine Marktkapitalisierung von 11.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch