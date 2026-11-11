FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 10 Jahren verloren

Am 11.11.2016 wurde die Aberdeen Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 3.64 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’749.519 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’323.89 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 36.76 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Aberdeen Group einen Börsenwert von 4.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch