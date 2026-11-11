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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 11.11.2016 wurde die Aberdeen Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 3.64 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’749.519 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’323.89 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 36.76 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Aberdeen Group einen Börsenwert von 4.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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