Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aberdeen Group-Aktie bei 2.58 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 3’880.978 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 2.48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’609.30 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3.91 Prozent.
Aberdeen Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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