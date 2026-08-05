FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.08.2023 wurden Aberdeen Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.20 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.475 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2.52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.51 GBP wert. Damit wäre die Investition um 14.51 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch