Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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14.10.2026 10:03:12
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Aberdeen Group-Anteile an diesem Tag bei 3.37 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 296.648 Aberdeen Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2.40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 710.77 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.92 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 4.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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