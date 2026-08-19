FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Aberdeen Group-Papier bei 3.53 GBP. Bei einem Aberdeen Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’833.664 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 2.43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’891.47 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31.09 Prozent verringert.

Aberdeen Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch