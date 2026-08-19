Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.2%  SPI 20’191 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’117 0.0%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’370 0.8%  Bitcoin 52’258 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 92.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Geberit3017040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aberdeen Group-Investment 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Aberdeen Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Aberdeen Group
2.85 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Aberdeen Group-Papier bei 3.53 GBP. Bei einem Aberdeen Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’833.664 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 2.43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’891.47 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31.09 Prozent verringert.

Aberdeen Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aberdeen Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten