Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aberdeen Group-Aktie an diesem Tag 1.97 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50.659 Aberdeen Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.03 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Papiers am 25.08.2026 auf 2.47 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.03 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4.41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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