FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 3i-Aktie betrug an diesem Tag 39.62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.240 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 713.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.62 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 28.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch