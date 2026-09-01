Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’250 -0.3%  SPI 20’039 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’992 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’373 -0.7%  Gold 4’383 -1.5%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes 3i-Investment? 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen 3i-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

3i
30.46 CHF 2.17%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 3i-Aktie betrug an diesem Tag 39.62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.240 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 713.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.62 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 28.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 3i plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten