3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in 3i-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Zum Handelsende standen 3i-Anteile an diesem Tag bei 12.80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.816 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26.31 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205.63 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 105.63 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von 3i belief sich zuletzt auf 27.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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