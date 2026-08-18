3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.35 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 749.064 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 20’883.90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27.88 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108.84 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von 3i belief sich zuletzt auf 27.88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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