|
08.06.2026 12:35:06
FTSE 100 Pares Early Losses, Up Marginally
(RTTNews) - The UK stock market's benchmark index FTSE 100 fell on Monday as stocks shed ground amid concerns about escalating geopolitical tensions following Israel and Iran exchanging missile strikes.
Oil prices rose sharply, with Brent crude climbing past $98 a barrel. Despite easing to around $97.17, the contract was down nearly 4.5% from previous close.
The FTSE 100, which dropped to 10,305.00 earlier in the session, was up 6.84 points or 0.07% at 10,374.89 about half an hour before noon.
Scottish Mortgage fell 2.7%, while Barratt Redrow, Polar Capital Technology Trust, Marks & Spencer, IAG, Howden Joinery Group and Spirax Group shed 2%-2.5%.
Berkeley Group Holdings, Croda International, Mondi, Persimmon, Severn Trent, Melrose Industries, United Utilities Group and Informa lost 1%-1.7%.
Miners Endeavour Mining, Antofagasta and Fresnillo also shed notable ground.
British American Tobacco climbed about 2.3%. AutoTrader Group, BT Group, Hiscox, BAE Systems, BP, Shell and Metlen Energy & Metals gained 1%-1.3%.
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen zum Wochenstart -- Kräftige Abschläge an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Anleger in Asien trennten sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.