WPP 2012 Aktie 20038073 / JE00B8KF9B49
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in WPP 2012-Aktien gewesen.
Am 05.10.2023 wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren WPP 2012-Anteile an diesem Tag 7.19 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in WPP 2012-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’390.821 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen WPP 2012-Aktien wären am 02.10.2026 5’183.59 GBP wert, da der Schlussstand 3.73 GBP betrug. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 5’183.59 GBP entspricht einer negativen Performance von 48.16 Prozent.
Jüngst verzeichnete WPP 2012 eine Marktkapitalisierung von 4.02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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