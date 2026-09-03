FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Whitbread-Papier 34.69 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 288.268 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23.96 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’906.89 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30.93 Prozent.

Whitbread wurde am Markt mit 3.99 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch