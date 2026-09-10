Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Whitbread-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.59 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3.069 Whitbread-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (23.20 GBP), wäre die Investition nun 71.20 GBP wert. Das entspricht einer Einbusse um 28.80 Prozent.
Der Whitbread-Wert an der Börse wurde auf 3.87 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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