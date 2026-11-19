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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Whitbread-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.11.2025 wurde die Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36.470 Whitbread-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’055.07 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 18.11.2026 auf 28.93 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 5.51 Prozent.
Der Marktwert von Whitbread betrug jüngst 4.69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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