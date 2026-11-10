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|Weir Group-Anlage unter der Lupe
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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Aktie betrug an diesem Tag 29.04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 344.353 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 8’161.16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23.70 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 18.39 Prozent.
Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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