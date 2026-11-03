FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2016 wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Aktie betrug an diesem Tag 15.90 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Weir Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 62.893 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 26.64 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’675.47 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67.55 Prozent angewachsen.

Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 6.59 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch