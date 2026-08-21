Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 21.08.2016 wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 2.35 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 425.441 Vodafone Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2026 502.02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.18 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 49.80 Prozent.
Am Markt war Vodafone Group jüngst 27.59 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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