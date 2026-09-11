Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Vodafone Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1.16 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 858.811 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 1.29 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’104.86 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10.49 Prozent.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.36 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um Vodafone-AGBs (AWP)
|
04.09.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 schlussendlich ohne Schwung (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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