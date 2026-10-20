FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 20.10.2025 wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Utilities-Papier bei 11.83 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 845.666 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 12’431.29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 24.31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 11.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch