FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9.81 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.196 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 14.09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.66 GBP wert. Damit wäre die Investition um 43.66 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 10.54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch