FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Zum Handelsende standen United Utilities-Anteile an diesem Tag bei 11.67 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das United Utilities-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.573 United Utilities-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.16 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Papiers am 24.08.2026 auf 14.25 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.16 Prozent angewachsen.

Alle United Utilities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch