FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Utilities-Anteile an diesem Tag 9.48 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 1’054.630 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’880.83 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 28.09.2026 auf 14.11 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48.81 Prozent angezogen.

Alle United Utilities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch