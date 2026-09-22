FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem United Utilities-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.32 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, befänden sich nun 88.339 United Utilities-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 13.97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’234.10 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 23.41 Prozent vermehrt.

United Utilities wurde am Markt mit 10.21 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch