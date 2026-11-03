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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das United Utilities-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Utilities-Aktie betrug an diesem Tag 10.52 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das United Utilities-Papier investiert hätte, hätte er nun 95.057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’464.83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.41 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.48 Prozent.
United Utilities war somit zuletzt am Markt 11.39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Utilities PLC
Analysen zu United Utilities PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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