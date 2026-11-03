FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das United Utilities-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Utilities-Aktie betrug an diesem Tag 10.52 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das United Utilities-Papier investiert hätte, hätte er nun 95.057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’464.83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.41 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.48 Prozent.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 11.39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch