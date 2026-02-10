FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Am 10.02.2025 wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Utilities-Aktie an diesem Tag bei 10.05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 995.520 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (12.50 GBP), wäre die Investition nun 12’439.02 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.39 Prozent angezogen.

United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.70 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch