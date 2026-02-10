United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|United Utilities-Anlage unter der Lupe
|
10.02.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 10.02.2025 wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Utilities-Aktie an diesem Tag bei 10.05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 995.520 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (12.50 GBP), wäre die Investition nun 12’439.02 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.39 Prozent angezogen.
United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.70 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu United Utilities PLC
Analysen zu United Utilities PLC
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX leichter -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne grosse Ausschläge. Der deutsche Leitindex kämpft um die 25'000-Punkte-Marke. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.