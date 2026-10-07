FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.55 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Unilever-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.481 Unilever-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (45.69 GBP), wäre das Investment nun 981.47 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.85 Prozent eingebüsst.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 96.73 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch