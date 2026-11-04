FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.11.2025 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unilever-Papier an diesem Tag bei 49.50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 202.010 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’811.63 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 03.11.2026 auf 48.57 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.88 Prozent verringert.

Am Markt war Unilever jüngst 105.63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch