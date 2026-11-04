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|Unilever-Investment im Blick
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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie gebracht.
Am 04.11.2025 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unilever-Papier an diesem Tag bei 49.50 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 202.010 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’811.63 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 03.11.2026 auf 48.57 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.88 Prozent verringert.
Am Markt war Unilever jüngst 105.63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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