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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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Frühes Investment 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Unilever
50.10 CHF 0.32%
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Am 19.08.2023 wurde das Unilever-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 42.53 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Unilever-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.351 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 45.78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.63 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.63 Prozent.

Unilever war somit zuletzt am Markt 97.19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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