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|Lohnende Unilever-Investition?
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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Unilever-Papier statt. Diesen Tag beendete die Unilever-Aktie bei 41.15 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.301 Unilever-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’204.24 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 17.11.2026 auf 49.56 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 20.42 Prozent vermehrt.
Unilever war somit zuletzt am Markt 108.83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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