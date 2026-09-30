FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.09.2016 wurde die Unilever-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 39.06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.560 Unilever-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (46.16 GBP), wäre die Investition nun 118.18 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 100.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch