Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 30.09.2016 wurde die Unilever-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 39.06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.560 Unilever-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (46.16 GBP), wäre die Investition nun 118.18 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.18 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 100.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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