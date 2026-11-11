FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Unilever-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.369 Unilever-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.03 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 10.11.2026 auf 49.39 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 117.03 GBP entspricht einer Performance von +17.03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 105.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch