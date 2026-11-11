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|Lukrativer Unilever-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unilever gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Unilever-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.369 Unilever-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.03 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 10.11.2026 auf 49.39 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 117.03 GBP entspricht einer Performance von +17.03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 105.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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