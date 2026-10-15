Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel wäre ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor einem Jahr heute wert
Vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 15.10.2025 wurden Tritax Big Box REIT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tritax Big Box REIT-Aktie an diesem Tag 1.44 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’925.208 Tritax Big Box REIT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (1.44 GBP), wäre das Investment nun 9’944.60 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0.55 Prozent.
Der Börsenwert von Tritax Big Box REIT belief sich jüngst auf 4.17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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