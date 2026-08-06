Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tritax Big Box REIT-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Tritax Big Box REIT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.19 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hat, hat nun 456.571 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (1.72 GBP), wäre die Investition nun 783.93 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.61 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Tritax Big Box REIT eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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